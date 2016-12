Renault elettriche a Ischia

- Estate in arrivo e Ischia si adegua. Celebre fin dagli anni 50 per i suoi taxi a tre ruote, immortalati anche dal cinema, le storiche “motorette” stanno sparendo, anche per le loro alte emissioni. E oggi. Come le vetture elettriche Renault – Twizy e Kangoo Z.E. – scelte dal Comune di Forio d’Ischia per la pubblica amministrazione.

foto Ufficio stampa

L’obiettivo è sviluppare un sistema di mobilità e trasporto merci senza emissioni nocive, come si conviene a un luogo che vive di turismo 12 mesi all’anno. E per farlo i veicoli al 100% elettrici sono un ottimo punto di partenza. Grazie alla collaborazione con Renault e la società di servizi Upgrading Services, il Comune di Forio ha scelto 5 Twizy e 2 Kangoo Z.E., mentre la società Ensto fornirà le colonnine per la ricarica delle batterie. La Polizia Municipale sarà dotata di 3 Twizy e l’assessorato ai servizi sociali e agli affari generali avrà assegnate le altre due. Le due Renault Kangoo Z.E. saranno destinate al servizio di polizia municipale e ai servizi generali.

Ma il comune ischitano vuol far partecipe dell’iniziativa anche i privati. Primo passo per lo sviluppo di un sistema di car sharing ecologico, il progetto si avvale di una piattaforma digitale che consente di gestire il flusso dei viaggi secondo fasce orarie e mettere così a disposizione del pubblico i 7 veicoli elettrici. Per il sindaco di Forio d’Ischia Francesco Regine, l’iniziativa “dimostra non solo attenzione per le problematiche ambientali, ma anche l’attuazione di investimenti pubblici verso sistemi a ridotti costi di gestione. Proseguiremo nell’impegno di promozione e diffusione di buone pratiche per il rispetto dell'ambiente, con la certezza di coinvolgere l’intera popolazione”.