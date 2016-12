La praticità di Ford B-Max

foto Ufficio stampa

Un modo per indurre un capofamiglia (potenziale cliente della vettura) a dire: “però…”. E alla fine cala l’asso nella manica: il motore 1.0 EcoBoost a benzina da 100 CV, che ha esordito da qualche settimana nella gamma Focus. Si tratta del motore più efficiente della categoria: consuma meno di 5 litri per fare 100 km nel ciclo misto e le emissioni di CO2 sono nettamente le più basse con 114 g/km. Ma la baby-monovolume di casa Ford, un’auto tarata per i mercati europei, ha altre carte in mano da giocare: la compattezza dei 4 metri di lunghezza, l’assetto alto da terra 12 cm più della Fiesta, una dotazione di sicurezza di prim’ordine, con un sistema di frenata in automatico alle basse velocità.

Un’auto “intelligente” la B-Max, non c’è dubbio. Che però si sta facendo attendere sul mercato italiano, dov’è stato annunciato tutto, prezzi inclusi (partiranno da 16.250 euro), ma il debutto è rimandato all’inizio di settembre. Le portiere posteriori scorrevoli aprono su un abitacolo da segmento superiore: i sedili posteriori frazionabili 60/40 possono essere reclinati del tutto (e con un unico movimento) e abbattendo anche il sedile del passeggero anteriore si arriva a ottenere 2,35 metri di lunghezza di carico.

Oltre al 3 cilindri 1.0 EcoBoost, la gamma di propulsori a benzina si completa col 1.4 Duratec da 90 CV e il 1.6 Duratec da 105 CV, quest’ultimo abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione PowerShift. Ford B-Max è anche disponibile in due motorizzazioni turbodiesel Duratorq TDCi da 75 CV (una novità) e 95 CV, per consumi medi intorno ai 4 litri per 100 chilometri.