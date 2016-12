La Chiabotto viaggia in Smart

- L’ultima Smart è un passo avanti. Come sempre del resto.. L’ex miss Italia, oggi apprezzata conduttrice di programmi TV e radio, è infatti la nuova “Brand Ambassador” di Smart. Per verve e spigliatezza, Cristina è senza dubbio la compagna ideale della vettura.

foto Ufficio stampa

Con la nuova serie, la city car per eccellenza del mercato auto adotta un linguaggio stilistico tutto nuovo. Il paraurti è adesso ancora più sportivo, debuttano poi le luci diurne a LED (opzionali), e le minigonne laterali sono in tinta con il colore dei body panel. Inoltre le nuove prese d’aria all’interno del paraurti formano un corpo unico e conferiscono alla Smart fortwo 3.0 un volto più dinamico e grintoso. Tra i cerchi in lega debuttano tre nuove varianti, tra cui l’esclusivo 9 razze da 15 pollici. Sette le tinte di carrozzeria, tra cui l’inedito colore “anthracite matt” opaco con effetto seta.

Piacerà indubbiamente a Cristina la varietà di colori per la capote in tessuto della versione cabrio. Alle tre tonalità precedenti (nero, rosso e blu) se ne aggiungono infatti altre sei: verde, beige, blu notte, marrone, grigio e l’esclusivo “Java”. Tutta la gamma Smart fortwo 3.0 è ampiamente personalizzabile, basti ricordare il pacchetto sportivo Brabus e il kit multimediale per l’iPhone.