Le mille facce di Toyota Rav4

- “Elettrico” e “connesso”, due facce diverse dell’innovazione Toyota per il RAV4, il suo Suv compatto best-seller nel mondo.di RAV4, in linea con la strategia elettrica che Toyota persegue in Usa., la versione ultra-tecnologica del veicolo.

A contribuire alla realizzazione delle batterie per RAV4 EV è Tesla, azienda leader in Usa nel campo dell’alimentazione elettrica. Il nuovo Suv elettrico Toyota costa negli Stati Uniti 49.800 dollari e a batterie cariche fa più di 160 km, raggiungendo la velocità massima di 160 km orari. L’obiettivo è immatricolarne 2.600 esemplari nei prossimi 3 anni, ma servirà anche a completare una gamma di veicoli elettrici in cui Toyota è leader indiscussa, anche tra i Suv con gli ibridi a marchio Lexus.

In Italia ci si muove invece nel campo della tradizionale alimentazione a benzina o gasolio. Ma non per questo RAV4 perde in attrazione. La nuova versione Connected è anzi una delle proposte più interessanti del momento tra i Suv. Costa 24.900 euro nella motorizzazione 2.0 benzina da 158 CV, con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. Per gli amanti del diesel, Toyota RAV4 è comunque disponibile nel nostro listino anche nella motorizzazione 2.2 turbodiesel da 150 CV.

Di serie la versione Connected propone il sistema multimediale “Toyota Touch&Go” con navigatore satellitare e telecamera posteriore, più interni in pelle e alcantara, il sedile di guida regolabile elettricamente, il climatizzatore automatico e i sensori luci e pioggia. I cerchi sono da 17 pollici e accolgono pneumatici di misura 225/65.