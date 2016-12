- Jaguar ha deciso di giocare una carta in più sul mercato premium e ha scelto la strada della versatilità. A 4 anni dal lancio della berlina,. Sulla quale debuttano le, per un assetto comfort ancora più marcato, che già si avvale del sistema di smorzamento continuo delle sospensioni.

foto Ufficio stampa

Queste ultime sono un brevetto Jaguar, si avvalgono di una centralina elettronica che, fino a 500 volte al secondo, adatta le sospensioni alle condizioni della strada. Ma Jaguar XF Sportbrake è soprattutto una wagon elegante e raffinata, a dispetto della mole importante: 4,966 metri di lunghezza e più di 2,9 di passo. Il carattere sportivo non nuoce però alla versatilità dell’auto, la dote in più che fa valere rispetto alla XF berlina: barre sul tetto, vano portasci integrato nel sedile posteriore sdoppiabile, portellone “soft close” e ad apertura elettrica, tutto è pensato per chi vuol portarsi la sua grande wagon in montagna o farla partecipe del proprio tempo libero.

Il bagagliaio, già enorme coi suoi 550 litri di capacità, arriva fino a 1.670 litri abbattendo la seconda fila di sedili, aprendosi a quasi due metri di lunghezza di carico. Il gancio di traino (smontabile se non serve) consente di trainare rimorchi pesanti fino a 1.850 chili. Dal punto di vista estetico, fino al montante B il design ripercorre quello della XF berlina. Decisamente azzeccato, molto aggressivo con scolpiture e fari che citano per davvero le movenze di un “giaguaro”. I gruppi ottici anteriori sono bixeno, con proiettori ad alta intensità (HiD), adattativi in curva e con luci diurne a LED. A LED anche i gruppi ottici posteriori, incluse frecce e luci di stop. La parte posteriore naturalmente è quella di una wagon, con un secondo volume molto ampio che accresce l’abitabilità interna per chi siede dietro.

Il marchio di fabbrica Jaguar è ben visibile all’interno, con i sedili comfort e gli inserti in legno o alluminio, mentre molte finiture metallizzate riprendono il motivo dello schermo centrale touch screen. Jaguar XF Sportbrake sarà disponibile in due motorizzazioni, entrambe turbodiesel common rail. La prima è 4 cilindri 2.2 da 190 CV e 450 Nm di coppia massima, molto efficiente anche per lo stop/start di ultima generazione. Possente è l’altra motorizzazione V6 3.0 da 275 CV e ben 600 Nm di coppia, che si avvale della doppia turbina. Il cambio è in entrambi i casi l’innovativo automatico ZF a 8 rapporti.