La svolta elettrica di Yaris

- La doppia alimentazione benzina/elettrica è ormai il tratto distintivo di tutta la gamma Toyota. Ce n’è per tutti i gusti, dalla berlina Prius ai grandi Suv Lexus, ma l’ultima arrivata è destinata a cambiare, e per sempre, il mondo dell’auto.sono sinceramente competitivi nella categoria delle auto ibride.

foto Ufficio stampa

Perché cambierà il nostro modo di guida è presto detto: Yaris è una delle auto più vendute d’Europa, e per la variante ibrida i vertici Toyota si pongono obiettivi ambiziosi, il 20% delle vendite continentali di Yaris, il 10% in Italia, che si sa ama poco le ibride elettriche. Un’auto che mantiene tutte le promesse della terza generazione di Yaris: agilità, maneggevolezza (raggio di sterzata di 4,7 metri), reattività. Ma in più vi aggiunge il prezzo contenuto e quelle qualità ecologiste che sposano anche le esigenze di portafoglio: Yaris Hybrid abbatte le emissioni di CO2 a 79 g/km e consuma mediamente 3,5 litri di benzina per fare 100 km.

Dal punto di vista estetico, i designer Toyota non si sono lasciati sfuggire l’occasione per caratterizzare anche stilisticamente la vettura rispetto alle altre Yaris benzina e diesel. Quel colore blu che campeggia sul logo e presente sulla carrozzeria sa intimamente di “energia pulita”, come in blu sono le finiture degli interni. Le efficienti luci a LED, la griglia superiore della calandra molto sottile evocano poi l’idea della leggerezza di questo modello. Per lo smaltimento delle batterie ci si avvale di centri appositi che saranno dislocati in Europa. Inediti sono poi il sottoscocca e i passaruota, tarati per migliorare la resa aerodinamica, fino al Cx di 0,286.

Serbatoio e batteria sono alloggiati sotto i sedili posteriori e così la Yaris Hybrid non perde nulla neanche nel vano bagagli, con gli stessi 286 litri della Yaris normale. Il sistema “full hybrid” di Toyota abbina un motore 1.5 benzina da 55 kW a un motore elettrico da 19 kW, che in totale fanno 74 kW, pari a 100 CV di potenza. Niente male! Di serie il cambio a variazione automatica E-CVT. In Italia Toyota Yaris Hybrid (che Tgcom24 si ripromette di provare quanto prima) arriverà nei prossimi giorni, disponibile in tre allestimenti e tutti col sistema multimediale “Touch&go” e il climatizzatore bizona. Il prezzo del livello d’accesso Lounge è di 17.500 euro.