L’auto in scena a Roma

foto Ufficio stampa

Come i premi assegnati a chi con le auto e i motori lavora ogni giorno, le collaborazioni con la Croce Rossa e la Fidal, l’associazione italiana di atletica leggera. Fino alle iniziative sulla sicurezza che coinvolgono i più giovani e quelle per gli amanti della guida in fuoristrada. Dedicato ai bambini era il percorso “Rosso, Giallo, Verde” e inedito poi lo spazio riservato al modellismo radiocomandato con gare drift. Un’edizione dedicata alla memoria di Sergio Favìa del Core e che non ha trascurato di farsi portavoce della Croce Rossa e dei suoi progetti di rilevanza sociale.

Grande novità di quest’anno la “Green Zone”, un’area dedicata alle vetture elettriche o ibride, dalla Chevrolet Volt alla Smart elettrica, dalle city car francesi Citroen C-Zero e Peugeot iOn alla Nissan Leaf, passando per la biposto Renault Twizy e le ibride Bmw, Lexus e Toyota.

Tradizionale la consegna dei Motor Award, fra i quali il Premio Comunicazione Auto – Sergio Favìa del Core attribuito al direttore della Comunicazione Maserati Luca Dal Monte, il Premio Addetto Stampa a Davide D’Amico di Toyota Motor Italia, mentre tra i manager è stato premiato Giuseppe Mazzara di Kia Motors Italia.

Riconoscimenti inoltre per la pagina motori del quotidiano Il Corriere della Sera, il sito internet Repubblica.it, Radio24 per l’iniziativa “Disperati mai”, perché nell’informazione l’auto non manca mai e il settore migliora costantemente il taglio dei propri servizi. Fra le Case automobilistiche, un premio l’ha meritato Citroen Italia per la gamma DS, Mazda Motor Italia per il progetto “Cartellino Viola” e Renault Italia per il miglior Spot Tv.