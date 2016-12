Ford Focus ST da 250 CV

foto Ufficio stampa

La Focus resta il modello più importante nelle strategie globali di Ford, anche questa terza generazione. Strategie che sono partite dalle versioni “mass-market”, con le collaudate motorizzazioni benzina e diesel che partono da poco più di 90 CV e la novità assoluta del primo 3 cilindri 1.0 a benzina montato di recente sulla Focus. Ora però ci vuole il tocco sportivo e la ST (Sport Technologies) è la ciliegina sulla torta della gamma. Il look parla già da solo: grande presa d’aria anteriore, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 235/40 Goodyear Eagle F1, doppio terminale di scarico centrale. L’abitacolo della Ford Focus ST terza serie si caratterizza per gli eleganti sedili Recaro e per la plancia orientata verso il guidatore.

Ford intende costruire attorno alla sigla ST la propria identità sportiva. Allo studio c’è infatti anche una Fiesta ST da 180 CV (i primi concept sono già stati esposti in vari saloni). Il DNA sportivo della Focus ST si basa su alcuni concetti: potenza pura del motore, guidabilità e risposta dello sterzo, comportamento su strada, trasmissione e freni d’impostazione sportiva. Il motore è un 4 cilindri 2.0 EcoBoost da 250 CV e 360 Nm di coppia, cui è abbinato un cambio manuale a 6 marce, che strizza l’occhio agli automobilisti europei.

Quanto alla sicurezza, oltre all’ESP disattivabile all’occorrenza, la nuova Focus ST offre l’innovativo sistema “Torque Steer Compensation”, una specifica taratura dello sterzo che evita involontarie reazioni al volante durante le accelerazioni più violente. Le sospensioni sono chiaramente sportive, con la wagon che ha quelle posteriori distinte dalla carrozzeria due volumi. Restano da conoscere i prezzi della nuova Ford Focus ST, ma di certo saranno superiori ai 25.000 dollari di partenza del modello in Usa. Mercato dov’è anche attivo un sito web ad hoc: http://fordstnation.com/.