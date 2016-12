Chevrolet regala il fotovoltaico

- Donare, fare beneficenza a favore dei bambini che versano in condizioni disagiate e magari vincere una Chevrolet Volt per una settimana. È l’ultima iniziativa della. Si chiama “Dona e vinci Chevrolet Volt Experience. Aiutiamo insieme SOS Villaggi dei Bambini” e si può donare online sui siti www.chevrolet.it

foto Ufficio stampa

I fondi raccolti dal 23 maggio al 30 settembre prossimo saranno destinati a sostenere il progetto “Verso il Verde”, che prevede l’installazione di impianti fotovoltaici nei Villaggi dei Bambini. In Italia ce ne sono 7 e in quello di Saronno si monteranno 96 moduli fotovoltaici sui tetti delle case del Villaggio. Chevrolet e la rete di concessionarie italiane hanno già donato 20.000 euro. L’obiettivo è di fare lo stesso in altri villaggi dell’associazione in Italia: Vicenza, Mantova, Roma e Ostuni. Anche per andare incontro alla risoluzione ONU che ha designato il 2012 come Anno Internazionale dell’energia sostenibile per tutti.

All’iniziativa benefica è poi legato il concorso che offre l’opportunità di vincere una settimana con la Volt, l’auto interamente elettrica del gruppo General Motors e gemella della Opel Ampera.

La collaborazione tra Chevrolet e SOS Villaggi dei Bambini risale al 2011, anno del centenario per il primo marchio al mondo del gruppo GM. Che ha regalato 100 vetture a 100 Villaggi SOS in Europa. In Italia i 7 villaggi accolgono 539 persone, ma nei 132 paesi del mondo dove l’associazione opera sono circa 80 mila i bambini aiutati.