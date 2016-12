Mercedes GL, classe suprema

- Un Suv non certo ordinario., solo che non è una compassata berlina di rappresentanza, bensì un Suv.. Rinnovato per confermarsi al top della categoria, Mercedes GL promette viaggi sempre in prima classe e fino a sette passeggeri.

foto Ufficio stampa

Costruito sulla piattaforma della Mercedes Classe M (un 4x4 verace), la nuova GL si distingue soprattutto per gli interni, che in tutto e per tutto richiamano la suprema berlina ammiraglia della Casa, la Classe S. Il livello di protezione a bordo dei passeggeri è assoluto: di serie ci sono soluzioni come il sistema di assistenza in caso di vento laterale, il dispositivo di prevenzione dai danni di un eventuale incidente (Pre-Safe), il sistema antisbandamento attivo, più il pacchetto Parcheggio con telecamera a 360 gradi che sfrutta 4 microcamere integrate sul frontale, sulla coda e nei gusci dei retrovisori esterni. Di serie anche le sospensioni pneumatiche Airmatic con riconoscimento del peso di carico, e ciò dà la cifra del comfort di questo lussuoso Suv.

Le novità estetiche che più catturano lo sguardo nel restyling del Suv sono concentrate nella parte anteriore. I fari a LED sono accompagnati da luci diurne sempre a LED integrate in una modanatura cromata sul paraurti. Sotto la mascherina del radiatore, la protezione sottoscocca ha un look maggiorato e contorni cromati, per una personalità decisamente più elegante. La vista laterale mette in mostra tutta la maestosità di Mercedes GL, la cui lunghezza si snoda per 5,12 metri (più di 3 metri il passo) e per l’altezza di 1,85 metri. Elegante anche la coda, dove spiccano i gruppi ottici a LED e un ampio spoiler sul tetto.

Proposto in due versioni, GL 350 diesel e GL 500 con motore 8 cilindri benzina, nuova Mercedes GL adotta tutte le misure “BlueEfficiency” che migliorano la resa in termini di consumi ed emissioni, senza intaccare la dinamicità del Suv. Mercedes GL 350 BlueTEC 4Matic da 258 CV consuma in media 7,4 litri di gasolio per 100 km, il 20% in meno rispetto al modello precedente, e rispetta già i futuri limiti Euro 6. Anche la possente GL 500 4Matic da 408 CV riesce a ridurre il consumo di carburante del 18% rispetto al modello precedente, pur raggiungendo la velocità di 250 km/h (limitata elettronicamente) e accelerando da 0 a 100 in meno di 6 secondi. Il cambio è l’automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus.

In Italia la nuova Mercedes GL è offerta nelle due versioni Sport e Premium. La prima asseconda la clientela sportiva e monta cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze. Oltre alle ruote da 21”, la versione Premium aggiunge l’esclusivo pacchetto AMG per gli esterni. Comuni sono le doti di spaziosità: la terza fila di sedili, con due poltrone aggiuntive, è regolabile elettricamente e il vano bagagli offre una capacità da 680 a 2.300 litri. Mercedes GL 350 costa a partire da 80.000 euro, per la GL 500 si parte da poco più di 90.000 euro.