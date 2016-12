Opel Insignia BiTurbo diesel

foto Ufficio stampa

In quest’ultimo caso la Insignia adotta il telaio SuperSport con montante ad alte prestazioni, già visto sulla versione OPC da 325 CV. Per una vettura ammiraglia già al vertice per rapporto qualità/prezzo, non a caso venduta in quasi mezzo milione di unità nel mondo, ulteriori elementi di attrazione. È però il motore biturbo a gasolio la grande novità introdotta dagli ingegneri Opel. Si avvale di un sistema di sovralimentazione sequenziale con doppio intercooler e di iniettori piezoelettrici che lavorano alla pressione di 2.000 bar, molto elevata e quindi la combustione risulta più precisa ed efficiente, ottimizzando il consumo di gasolio e le prestazioni stesse.

Mediamente, sui 100 km, la Insignia BiTurbo diesel consuma appena 4,9 litri di gasolio e le emissioni di CO2 sono inferiori alla soglia dei 130 g/km. Valori di assoluto rispetto per una berlinona (o SW) di quasi 5 metri di lunghezza, la cui mole non è propriamente minimalista. Di serie chiaramente c’è anche lo Start/Stop di ultima generazione, ma questo ce l’hanno tutte le versioni di Opel Insignia. La versione biturbo diesel sviluppa una coppia massima di ben 400 Nm, disponibile già dai 1.750 giri. La velocità di punta è di 230 orari e l’accelerazione da 0 a 100 si compie in 8,7 secondi. Il cambio è manuale a 6 marce o automatico.

Opel è la prima Casa automobilistica a impiegare un sistema di raffreddamento del vano motore “a doppio intercooler”. Ai regimi più bassi interviene infatti un intercooler aggiuntivo raffreddato a liquido e collegato esclusivamente al turbocompressore piccolo, mentre ai regimi intermedi (intorno ai 3.000 giri/minuto) entra in azione il compressore più grande e potente e c’è quindi bisogno dell’intercooler più grande. L’innovativa tecnologia Cleantech controlla poi la combustione attraverso un sistema elettronico a circuito chiuso.

Tutte incluse naturalmente le dotazioni di sicurezza che hanno permesso a Insignia di vincere tanti premi, prima fra tutte il sistema di sensori noto come “Opel Eye”. E ancora il Forward Collision Alert (FCA), che avverte il guidatore del rischio di un incidente con segnali visivi e acustici, e il Collision Imminent Braking che, in combinazione con l’Opel Eye, frena automaticamente l’auto se rileva il rischio di un impatto. Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI è disponibile nel solo ed esclusivo allestimento Cosmo e sia berlina che Sports Tourer. I prezzi partono da 34.000 euro.