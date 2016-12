Museo viaggiante di auto d’epoca

foto Dal Web

Oggi si corre invece la rievocazione storica di quella leggendaria corsa. Un vero trionfo di auto leggendarie animano l’evento, richiamando appassionati da tutto il mondo. Soltanto a dare qualche nome, le auto d’epoca in lizza in quest’edizione 2012 recano i marchi Ferrari, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi e Bentley. E tra i nomi di quest’edizione spicca lo sceicco del Qatar Mohamed Al Thani, il Presidente della Fiat John Elkan insieme alla moglie Lavinia Borromeo, che racconteranno su Tweeter il loro viaggio attraverso l’Italia.

Il percorso prevede quest’anno alcune novità. Sono state introdotte le tappe di Padova e Vicenza, si tornerà di nuovo a Ferrara e ci sarà il passaggio sulla rocca di San Marino. Resta la suggestione del passaggio sotto l’Arena a Verona, come anche quello di Castel Sant’Angelo a Roma, punto che segna il ritorno a nord della corsa. Che non manca di una sua classifica e gli equipaggi svolgeranno prove cronometrate in Umbria, all’andata, e in Toscana al ritorno. Madrina della Mille Miglia 2012 è Martina Stella.