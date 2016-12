Una DS5 Hybrid per il Presidente

- Svolta ibrida per il nuovo Presidente dei francesi.(privata del tetto) color argento. È la. Per il suo insediamento, il predecessore Nicolas Sarkozy aveva preferito una più classica berlina 3 volumi, la Peugeot 607 Paladine.

foto Ufficio stampa

Segno dei tempi. La DS5 Hybrid è un’auto rivoluzionaria, già dalle forme due volumi e mezzo. E poi per la doppia alimentazione diesel/elettrica e la trazione integrale che ne fanno un’auto di rara completezza tecnica: brillante su ogni tipo di percorso, economica e poco inquinante. A dispetto dei 200 CV di potenza, l’auto riesce a ridurre le emissioni di CO2 sotto la soglia d’eccellenza dei 100 grammi al chilometro. Lanciata lo scorso autunno in Francia e a inizio 2012 anche in Italia, la DS5 è prodotta nello stabilimento di Sochaux.

Francois Hollande, settimo presidente della Quinta Repubblica, consolida un lungo legame tra i capi dell’Eliseo e Citroen. In precedenza si sono insediati su vetture della marca anche il generale De Gaulle, Pompidou e Chirac.