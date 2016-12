Kia Cee’d, lifting impeccabile

- È sempre più competitiva Kia Cee’d, vera antagonista di qualità nel segmento C. La(430 mila unità in 5 anni) appare con un design ancora più dinamico ed elegante, nuove motorizzazioni a benzina e gasolio e la solidità costruttiva affermata dai. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto questa settimana.

foto Ufficio stampa

Progetto tutto europeo (produzione inclusa), nuova Kia Cee’d si presenta con un design completamente nuovo. È più lunga di 5 cm e più bassa rispetto alla prima serie, così da acquistare un’immagine più slanciata e dinamica. Degli oltre 4,3 metri di lunghezza, ben 2,65 sono di passo e ciò significa un’abitabilità al top della categoria di appartenenza. Le carreggiate sono state ampliate – soprattutto al retrotreno – e accolgono cerchi in lega da 17 pollici (o 18” optional). Tra le modifiche estetiche, il parabrezza maggiormente inclinato, lo spoiler posteriore e il profilo più aerodinamico dei retrovisori esterni hanno consentito di migliorare il Cx fino al valore di 0,30.

Nonostante la mole, questa due volumi 5 porte risulta estremamente maneggevole, vantando un diametro di sterzata di appena 10,34 metri. Opzionale è poi il sistema “FlexSteer” che offre tre modalità di marcia: comfort, normal e sport. Il bagagliaio accresce la sua capacità di ben 40 litri, fino a 380, arrivando a oltre 1.300 se si reclina la seconda fila di sedili. Nella dotazione standard sono 6 airbag, l’ESP, L’Hill Assist per le partenze in salita e non mancano le luci diurne a LED, i fari con funzione cornering e i sensori di parcheggio.

Nel discorso maneggevolezza rientra anche il nuovissimo cambio automatico a doppia frizione DCT, il primo del genere montato su un’auto coreana, che viene fornito a richiesta sulla nuova motorizzazione 1.6 benzina da 135 CV a iniezione diretta. A benzina c’è anche il più piccolo 1.4 da 100 CV, mentre a gasolio con cilindrata 1.6 sono proposti due livelli da 110 e 128 CV, quest’ultimo nuovo e molto efficiente (circa 4 litri/100 km). Tutti i cambi sono a 6 marce, sia il manuale che l’automatico e in quest’ultimo caso sempre con le levette al volante.