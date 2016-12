Vince la Volkswagen up!

foto Ufficio stampa

A nominare la Volkswagen up! World Car 2012 è stata una giuria composta da 66 giornalisti specializzati di 25 Paesi del mondo, che l’hanno preferita a due altre auto tedesche, ma di tutt’altra caratura: la nuova BMW Serie 3 e la nuova Porsche 911, rispettivamente seconda e terza. Per Volkswagen si tratta di un vero trionfo, visto che aveva già ottenuto questo riconoscimento globale nel 2009 con la Golf e nel 2010 con la Polo.

Ma cosa ha la up! di tanto pregnante da unire i giudizi globali degli esperti? Per il Presidente Volkswagen Martin Winterkorn, la up! “è una vettura curata nei minimi dettagli, capace di fissare nuovi standard nella sua categoria per quanto riguarda sfruttamento degli spazi, sicurezza, piacere di guida e compatibilità ambientale”. La nuova city car Volkswagen, peraltro “prestata” ai marchi controllati Seat e Skoda (coi modelli Mii e Citigo) ha ottenuto le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza ed è stata premiata con l’“Advanced Award” per il “City Emergency Braking”, dispositivo che a velocità inferiori ai 30 km/h è in grado di frenare in automatico l’auto, evitando un incidente.

Di serie è anche il controllo elettronico di stabilità ESP, che integra il sistema antislittamento ASR. Considerando che stiamo parlando di una segmento A, si tratta di valori di assoluta eccellenza. Come la capienza del bagagliaio: 250 litri minimo e fino a 950 rinunciando alla seconda fila di sedili. Senza contare le tante “up! box”, vani portaoggetti che ottimizzano gli spazi interni secondo le esigenze (shopping, viaggi, bimbi).