Le frecce nell’arco Volkswagen

. Proprio il Paese della Grande Muraglia, oggi il primo mercato al mondo insieme agli Usa, fu scelto da Volkswagen alla metà degli anni 80 quale base dei suoi investimenti in Asia, e quella lungimiranza sta oggi ripagando il gruppo tedesco, leader del mercato cinese e con molte novità in cantiere.

foto Ufficio stampa

Le sta presentando al Salone di Pechino in corso (chiuderà il 2 maggio), fino a qualche anno fa evento periferico dell’industria dell’auto, oggi eco eclatante dell’ascesa cinese nella produzione ma anche nella commercializzazione di vetture. Leader in Cina, con partner che sono le più importanti realtà aziendali del Paese, Volkswagen non poteva che sbarcare in pompa magna alla kermesse di Pechino: vi presenta la New Lavida, berlina di segmento C specifica per il mercato cinese, che nella precedente generazione è stata venduta in qualcosa come 700 mila unità in appena 4 anni.

Ma Volkswagen espone modelli interessanti anche per i mercati europei. Come la splendida CC nella nuova motorizzazione V6 3.0 benzina da 250 CV, fiore all’occhiello nella gamma della berlina/coupé 4 porte. Nel settore dei veicoli ecologici spiccano l’elettrica E-Bugster e l’ibrida diesel/elettrica della Cross Coupé. Quest’ultima è già stata proposta in una versione ibrida con motore turbo benzina e due propulsori elettrici, ma adesso tocca al turbodiesel TDI abbinarsi all’alimentazione elettrica, per oltre 300 CV di potenza e una velocità massima di 220 km/h. Il risultato è un crossover capace di fare 60 km con un litro di gasolio! E di emettere appena 46 g/km di biossido di carbonio (CO2).

Il tocco di sportività è rappresentato da Tiguan R-Line e dalla Scirocco R. Il Suv si presenta con un motore turbo benzina TSI da 170 CV, mentre la Scirocco R “esplode” la potenza del motore turbo 4 cilindri da 255 CV. Non manca un tocco glamour nella presenza Volkswagen a Pechino, come dimostra la Phaeton Exclusive, versione d’eccellenza dell’ammiraglia tedesca con interni in pelle firmati Poltrona Frau.