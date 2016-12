Citroen Berlingo Multispace

. Fu nel 1996 che si scoprì il terreno di incontro tra un veicolo commerciale e quelle doti di versatilità che cominciavano a essere richieste con insistenza alle auto passeggeri.e si capisce perciò come Citroen non smetta di investire sul suo poliedrico modello.

foto Ufficio stampa

E prima di tutto lo battezza con un nome nuovo: Berlingo Multispace. Così da mettere bene in chiaro le cose, un’auto passeggeri a tutti gli effetti, anzi con molte cose in più dal solito, che dai furgonati commerciali ha soltanto una derivazione costruttiva. Un esempio? Il Modutop, cassetti sopraelevati chiusi come i vani portaoggetti di un aereo. Un’esclusiva Citroen, che lo associa al tetto in cristallo e al bagagliaio a doppia apertura, col lunotto posteriore apribile separatamente, per una funzionalità di carico e scarico che non ha eguali nel mondo delle auto passeggeri.

Esteticamente il nuovo Berlingo Multispace ha la calandra più ampia e arrotondata, e la parte inferiore di questa è ora allineata al paraurti e a richiesta integra nei fendinebbia la funzione delle luci che si adattano alle curve. Presenti anche i fari diurni a LED. Tanto lo spazio a bordo, anche sette passeggeri disposti su tre file di sedili, e un vano bagagli da far felici i più instancabili tra i trasportatori. Due le versioni disponibili: Seduction e XTR, quest’ultima con sospensioni rialzate di 10 mm, lo schermo di protezione sotto al motore e lo specifico pack carrozzeria (sottoporta e paraurti).

Citroen ha rinnovato anche l’ampia gamma motori, a benzina e a gasolio. La ciliegina sulla torta è una versione micro ibrida a gasolio che limita le emissioni di CO2 a soli 125 g/km. È la e-HDi da 90 CV, ma a gasolio sono anche disponibili motorizzazioni da 75 e da 115 CV. Due i motori a benzina, entrambi 1.6 VTi da 95 e 120 CV.