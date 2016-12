Nuovo Mitsubishi Outlander

foto Ufficio stampa

Lungo 4,65 metri, con un assetto da terra alto, nuovo Outlander vanta spazi interni decisamente più ampi: 33,5 cm di maggior lunghezza rispetto al modello attuale, e ciò ha permesso di migliorare l’abitabilità per i passeggeri, anche sette disposti su tre file di sedili. Un Suv pratico, molto versatile, che Mitsubishi propone sui mercati europei sia a trazione integrale che soltanto anteriore. La nuova immagine di Outlander è aggressiva all’esterno – frontale deciso, fari anteriori felini – ma dolce all’interno, dove le superfici morbide, le finiture soft-touch e gli inserti nero lucido impreziosiscono la plancia, pensata per favorire la guida, ad esempio attraverso gli ergonomici comandi al volante e la strumentazione di facile lettura con display ad alta risoluzione.

Il nuovo Outlander disporrà di due motori inediti, un 2.0 benzina e un 2.2 a gasolio, entrambi da 150 CV e con Start/Stop, mentre opzionale è il cambio automatico a 6 rapporti. Per il 2013 Mitsubishi ha già pronta una versione ibrida elettrica. Molto ricca la dotazione di sicurezza, che propone la più evoluta generazione di Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Mitigation, capace di rilevare gli ostacoli presenti sulla strada e di attivare automaticamente i freni in caso di necessità, il sistema di mantenimento della corsia di marcia (Lane Departure Warning) e i fari allo xeno ad alta intensità Super-HiD, per una migliore visibilità notturna.