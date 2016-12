Corsi di guida con Alfa Romeo

foto Ufficio stampa

Quattro i programmi di corso previsti, che vanno dai neopatentati a quelli per i guidatori più esperti: corso di guida sicura (durata di mezza giornata), guida evoluta (un giorno), guida sportiva (un giorno) e guida avanzata (due giorni). Tutti però all’insegna della sicurezza al volante, perché l’educazione stradale è la miglior prevenzione possibile per evitare incidenti e assumere condotte di guida serene, anche se si è al volante del “bolide” tanto desiderato. La gamma Alfa Romeo sulla quale si svolgeranno i corsi è composta dai modelli Giulietta, MiTo, 159 e Brera, ma in pista è anche possibile provare supercar come l’Alfa 8C Competizione e l’Alfa GTV Cup Racing.

Le attività di ciascun corso non sono soltanto pratiche, ma anche teoriche. I partecipanti completano un percorso formativo/dinamico composto da due fasi principali: “Guida Negativa”, che insegna il controllo della vettura nei casi di emergenza (c’è persino un impianto di pioggia artificiale); “Guida Positiva”, per migliorare fluidità di guida, frenata, inserimento e percorrenza delle curve. Non manca inoltre il supporto della telemetria per elaborare la scheda del partecipante.

I costi vanno dai 400 euro del primo livello agli 800 dei due che durano un’intera giornata, fino ai 1.600 euro del corso di guida avanzata. Il programma completo dei corsi è disponibile sul sito www.alfaromeo.it.