Sotto il cofano tre turbocompressori

- Se qualcuno voleva una conferma dell’eccellenza BMW nel campo delle tecnologie di propulsione, nelle nuovel’ha trovata eccome!, per un’efficienza senza pari e un’esperienza di guida sportiva come si deve a una BMW M Performance, coi tratti di carrozzeria tanto esclusivi quanto possenti.

foto Ufficio stampa

Il punto però è che la nuova M550d xDrive non è solo muscoli e dinamismo, è anche e soprattutto un concentrato di intelligenza tecnologica. La sovralimentazione turbo si compone di due compressori dalle misure relativamente piccole e di un turbocompressore di dimensioni maggiori, che interagiscono tra loro seguendo con la massima precisione la richiesta di potenza che serve al momento. Il motore tri-turbo è un 6 cilindri 3.0 diesel da 380 CV, che sviluppa la fantastica coppia massima di 740 Nm già a 2.000 giri al minuto. Le prestazioni sono formidabili: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,7 secondi sulla M550d berlina e 4,9 secondi sulla Touring, la variante wagon.

Ma il sistema di propulsione è talmente efficiente da limitare i consumi di gasolio a poco più di 6 litri per 100 km. E le emissioni si attestano intorno ai 160 g/km, che per la categoria sono degni di una vettura ibrida elettrica e quindi la M550d xDrive supererebbe senza problemi anche i più restrittivi standard Euro 6 oggi in discussione. E neanche va dimenticato che le due nuove BMW M hanno la trazione integrale xDrive e un nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti (entrambi solitamente più “spreconi” di carburante).

I tecnici BMW hanno progettato appositamente la scocca, come sempre fanno per ogni modello M e per assicurarne la miglior resa aerodinamica. Il potente impianto frenante è composto da dischi autoventilati di 374 mm di diametro sull’asse anteriore e di 345 mm sul retrotreno. Generosa anche la gommatura, da 19 pollici e misura 245/40, ma a richiesta sono anche disponibili pneumatici da 20 pollici e misura differenziata tra anteriore e posteriore. Il prezzo è di 87.200 euro per la M550d xDrive berlina e 89.900 euro per la M550d xDrive Touring.