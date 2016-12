L’eleganza sportiva di Volkswagen CC

, ma che rende più accessibile questa categoria di vetture nuova e di grande fascino. Perde il nome Passat che identificava il precedente modello per acquisire una personalità più propria e i suoi contenuti – offerti in un allestimento unico full optional – sono al top della gamma Volkswagen.

foto Ufficio stampa

Per dirne solo alcuni relativi alla sicurezza, standard sono l’ESP con l’assistente alle controsterzate, l’antislittamento ASR e il freno di stazionamento elettrico con l’assistente per le partenze in salita. Debutta un sistema elettronico che rileva il grado di stanchezza del guidatore (analogo a quello Mercedes) e optional sono la telecamera che legge i segnali stradali e li riproduce sul monitor di bordo (simile all’Opel Eye) e il Side Assist Plus con Lane Assist, che segnala la presenza di veicoli nell’angolo cieco e supporta il guidatore mediante interventi attivi sullo sterzo. Tra estetica e sicurezza si muovono poi i gruppi ottici: di serie gli anteriori sono bixeno con 15 LED per le luci diurne, a LED anche i gruppi ottici posteriori e il portatarga.

Ma è il design il protagonista della Volkswagen CC. Solo dopo vengono i contenuti. Le linee slanciate come una coupé, l’altezza ridotta che sembra ancora più accentuata in raffronto ai 4,8 metri di lunghezza, il frontale inedito e più aggressivo, tutto sa di sportività, quella che manca alla più tradizionale Passat. Davvero interessante è poi il parabrezza Comfort, proposto di serie, dotato di una pellicola fonoassorbente supplementare e di uno speciale rivestimento anti-infrarossi, per un totale di 6 strati. All’interno ciò si tramuta in un’invidiabile abitabilità per i 5 passeggeri omologati (a scelta il sedile posteriore sdoppiato o il divanetto unico). Sempre di serie il climatizzatore automatico bizona, i sensori pioggia, luci e di parcheggio anteriori e posteriori.

E il guidatore può disporre di sedile con regolazione elettrica del supporto lombare e dello schienale. L’impianto audio standard comprende radio-lettore CD/MP3 con 8 altoparlanti. Oggi la VW CC è proposta con una sola motorizzazione a benzina – 1.8 TSI turbo da 160 CV – e due diesel: 2.0 TDI da 140 e da 170 CV. Quest’ultimo merita una menzione a parte, perché di serie vanta il sistema di regolazione attiva dell’assetto e l’evoluto bloccaggio elettronico del differenziale XDS.

Per tutte le motorizzazioni il cambio a doppia frizione DSG è disponibile in alternativa al cambio manuale a 6 marce. Più avanti arriveranno le versioni a trazione integrale e anche un possente V6 benzina da 300 CV. Molto interessanti i prezzi, che partono da 31.400 euro, la gamma diesel da 34.200 euro.