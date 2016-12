Versione 2.0 DDiS 2WD GL

foto Ufficio stampa

Con questa motorizzazione 2.0 turbodiesel da 135 CV e 320 Nm di coppia, Suzuki SX4 riesce a garantire buone prestazioni e, al contempo, consumi ed emissioni contenute, anche per il filtro antiparticolato standard. Meno di 5 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo combinato e scarichi di CO2 limitati a 128 g/km. In più l’allestimento GL assicura dotazioni di serie importanti, come l’ABS abbinato al ripartitore di frenata EBD, i controlli elettronici di stabilità e trazione (ESP e TCS), i 6 airbag (inclusi quelli a tendina), i cerchi in lega da 16 pollici e i fendinebbia.

Per il comfort, sono da segnalare l’impianto audio hi-fi con lettore CD/MP3 e comandi al volante, i vetri posteriori privacy (oscurati) e i retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. La SX4 2.0 DDiS 2WD GL è disponibile in 9 tinte di carrozzeria, 7 delle quali metallizzate (sovrapprezzo di 403 euro) e due tinte pastello bianco e rosso.