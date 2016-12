Ferrari produrrà un’ibrida V12

- Non è certo il coraggio a mancare oggi al gruppo Fiat.. In Russia invece, a San Pietroburgo, il gruppo Fiat-Chrysler costruirà una nuova fabbrica per la produzione di Suv, un investimento da un miliardo di euro circa.

foto Ufficio stampa

Sale così a 59 il numero di Paesi in cui le supercar Ferrari vengono commercializzate. Ma su tutte queste notizie, la più importante dal punto di vista del prodotto riguarda proprio la Casa di Maranello, che sembrerebbe pronta a sviluppare la sua prima vettura ibrida elettrica. A riferirlo è stato l’amministratore delegato di Ferrari, Amedeo Felisa, all’autorevole rivista inglese AutoCar. L’ipotesi allo studio è fantasmagorica: la tecnologia ibrida si applicherà ad una motorizzazione V12, che implementerà anche il “Kinetic Energy Recovery System”, il famigerato KERS utilizzato in Formula 1.

“Una tecnologia costosa – ha detto il manager - ma progettata per essere utilizzata su tutta la nostra futura architettura. Se andremo avanti, sarà offerta di serie. Non è il genere di cose che si offre in optional”. A disporre di una motorizzazione 12 cilindri è proprio l’ultima nata in casa Ferrari, la F12 berlinetta presentata al recente Salone di Ginevra. Una granturismo da 740 CV, capace di chiudere in poco più di tre secondi lo scatto da 0 a 100 e di raggiungere una velocità massima di 340 km orari.