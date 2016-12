Cygnet, city car senza paragoni

foto Ufficio stampa

Derivata dalla Toyota iQ, la brillante city car 3+1 posti che negli anni è stata forse l’unica vera auto a sfidare la Smart, il “cigno” di Aston Martin si farà apprezzare per la qualità delle finiture e la cura artigianale con cui è assemblata nella fabbrica inglese di Gaydon. Un’utilitaria premium, ma è difficile definirla “utilitaria” per come siamo abituati a considerare il termine. Più che altro la Cygnet è una fascinosa vettura metropolitana, adatta agli esigui ma sofisticati ambienti urbani con i suoi scarsi tre metri di lunghezza, che impiegherà materiali degni di una Aston Martin DB9. Proprio gli interni promettono di lasciare a bocca aperta per la raffinatezza delle finiture e il comfort dei sedili riscaldabili.

La qualità tecnica è invece evidenziata nei nove airbag standard, nei cerchi in lega da 16 pollici e nel cambio CVT a variazione continua, alternativo a quello manuale. Considerato che standard sono l’ESP, il controllo elettronico della trazione e tutti gli ausili per la sicurezza, beh è difficile trovare paragoni nell’universo ampio delle city car. Il motore è lo stesso della Toyota iQ: 4 cilindri 16 V di 1.330 cc a benzina, capace di sviluppare ben 98 CV a 6.000 giri e una coppia massima di 125 Nm a 4.000. La velocità di punta tocca i 170 orari. Emissioni contenute sotto i 120 g/km, e pertanto la media dell’intera gamma Aston Martin si abbassa drasticamente (come chiede l’UE).

Aston Martin intende produrre 1.500 Cygnet l’anno e l’Italia è tra i mercati più appetibili. Non a caso i roadshow di presentazione sono avvenuti a Londra, Parigi e Milano. Per il debutto sul mercato britannico sono state realizzate due speciali edizioni di lancio: Snow White e Magic Black, ma il cliente potrà personalizzare a piacimento la sua esclusivissima city car, visto che sono circa tre milioni le possibili combinazioni tra finiture e colori. Chiaramente esclusivo sarà anche il prezzo, intorno ai 40.000 Euro la versione con cambio manuale, qualcosa in più per quella con trasmissione CVT. In regalo c’è poi il set di borse da viaggio composto di 5 pezzi firmato da Bill Amberg.