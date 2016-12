Chevrolet rilancia sulla Aveo

- Per la concorrenza è una vera sberla.valgono un pizzico di attenzione in chi sta decidendo di cambiare auto.(come tutta la gamma Chevrolet in Italia). Aveo che si presenta inoltre con le nuove motorizzazioni diesel e la versione a gpl.

foto Ufficio stampa

E così i motivi di interesse crescono ancora per la compatta 5 porte di segmento B, al vertice della categoria per dimensioni (4,04 metri di lunghezza), dotazioni standard e fiera delle 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza. Nella gamma Chevrolet Aveo debutta il motore 1.3 turbodiesel common rail, declinato in tre livelli: da 75 CV, da 95 CV e la versione Eco 95 CV, che limita le emissioni di CO2 a 95 g/km e i consumi medi ad appena 3,6 litri/100 km.

Ma anche le altre versioni a gasolio vantano consumi ed emissioni contenute intorno ai 100 g/km e tutte le versioni di Aveo diesel hanno di serie il filtro antiparticolato, il sistema Start/Stop, i controlli elettronici di stabilità e trazione e 6 airbag. Per il comfort, sono di serie il climatizzatore, il cruise control e un impianto audio comprensivo di Bluetooth e lettore MP3. I prezzi della Chevrolet Aveo diesel partono da 13.865 Euro.

Nel nostro Paese Chevrolet ha sempre avuto molti estimatori del gpl e la Aveo non può certo sottrarsi. Debutta così la versione 1.2 da 86 CV a doppia alimentazione benzina/gpl, con un impianto per il gas fornito dalla BRC, leader del settore. La vettura è offerta con una garanzia di 3 anni/100.000 km e con i due serbatoi pieni riesce a percorrere più di 1.250 km: 450 circa marciando col gpl e più di 800 a benzina. I prezzi della Aveo a gpl partono da 13.365 Euro. In gamma restano le tre motorizzazioni a benzina: 1.2 da 70 CV, 1.2 da 86 CV e 1.4 da 100 CV, per prezzi che oggi partono da 9.600 Euro.