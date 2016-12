L’incredibile Nissan Juke R

- Il crossover più incredibile del mondo! Non ci sono aggettivi per descrivere, un modello nato come un gioco e diventato poi un prototipo, estremo ma fattibile., la coupé sportiva della Casa nipponica, e con i suoi 485 CV riesce a esprimere prestazioni idonee più a correre in pista che a calpestare sterrati.

Perché quel che suona strano è l’idea, tutta europea (il progetto nasce nel Centro Nissan in Inghilterra) di soddisfare una piccola nicchia di mercato. Di solito chi decide di comprare un Suv, pensa infatti a un veicolo versatile, spazioso, funzionale. Ma c’è anche un target che chiede di più, prestazioni magari, e allora Nissan ha pensato bene di seguire questi istinti. Ne è nato un Suv in grado di far felici anche i più esigenti, quelli che sognano la GT-R ma in famiglia c’è bisogno però di un Suv compatto. Ma proprio dalla GT-R la Juke R copia le sospensioni e la trasmissione, e rispetto alla normale Juke ha un roll-bar aggiuntivo per la sicurezza. Pesa anche 400 kg in più, ma non sembra risentirne.

Sotto il cofano batte un potentissimo motore V6 benzina con doppio turbocompressore di 3,8 litri di cilindrata, che sviluppa 485 CV di potenza e una coppia massima di 588 Nm. E sotto le spoglie del crossover si nasconde un bolide in stile GT-R, visto che Juke R riesce a toccare la velocità massima di 257 km/h, ma ancora più impressionante è l’accelerazione da 0 a 100, che avviene in soli 3,7 secondi! Per rendere guidabile un veicolo con un assetto alto, Nissan ha modificato il telaio e ha allargato molto le carreggiate – fino a 15 cm di maggior larghezza – montando pneumatici da 20 pollici. Resta ora da sapere se e quando l’incredibile Juke R passerà alla produzione di serie.