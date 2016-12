L’ibrido elettrico diventa popolare

foto Ufficio stampa

Già in estate la potremo vedere e acquistare nelle concessionarie italiane Toyota. Ce ne parla in questa intervista girata a Ginevra Massimo Gargano, amministratore delegato di Toyota Italia. Prima vettura ibrida nel segmento B, Yaris Hybrid ha obiettivi non poco ambiziosi, visto che punta a rappresentare il 20% delle vendite europee della Yaris. Dalla sua ha le doti classiche della best-seller nipponica: maneggevolezza, agilità, appeal estetico, più quelle ecologiste e i dati parlano da soli: emissioni di CO2 ridotte a 79 g/km e consumi medi di 3,5 litri per 100 km. Senza dimenticare la silenziosità (e il relativo comfort) di un’auto elettrica.

Gli interventi tecnici per dotare la Yaris della doppia alimentazione non hanno inciso sul design del modello. Il passo resta lo stesso (2,5 metri) e la lunghezza cresce di un paio di centimetri appena, restando sui 3,9 metri, giusto per alloggiare la nuova trasmissione full hybrid. Ciò che non ha modificato il raggio di sterzata, 4,7 metri, un record per la categoria. Questa versione ibrida dispone di rivestimenti per il sottoscocca inediti e di nuovi passaruota, che migliorano la resa aerodinamica, fino al Cx di 0,286. Serbatoio e batteria sono stati posti sotto i sedili posteriori e così la Yaris Hybrid non perde nulla neanche nel vano bagagli, con gli stessi 286 litri della Yaris normale.

Il sistema “full hybrid” di Toyota abbina un nuovo motore 1.5 benzina a un motore elettrico estremamente compatto. Il primo sviluppa 55 kW e il secondo 19, che in totale fanno 74 kW, pari a 100 CV di potenza. Niente male per una vettura di segmento B. La Yaris Hybrid verrà prodotta nell’impianto francese di Valenciennes e sarà in vendita in Europa già dalla fine di giugno.