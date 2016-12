Il “Brivido” di Giugiaro

foto Ufficio stampa Correlati La fotogallery

Salone di Ginevra

09:00

- Bellissima. La sua figura al Salone di Ginevra lala sta facendo appieno e in molti restano a bocca aperta davanti a quest’ultima meraviglia del “made in Italy”. Perchée già quel nome Italdesign fa capire quale fantastica interazione esista tra il design italiano e l’automobile. Peccato solo che, se mai la Brivido diventerà un’auto di serie, non sarà italiana.