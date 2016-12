Da BMW un’overdose di novità

foto Ufficio stampa

Sì perché la “vision” della Casa bavarese corre sul doppio binario del piacere di guida e dell’efficienza delle motorizzazioni, senza che si perda mai di vista il meraviglioso design BMW, inconfondibile anche se il modello che stiamo guardando è alla sua prima uscita pubblica. L’esempio tipico lo fornisce il nuovo motore 6 cilindri diesel tri-turbo, forte di 380 CV di potenza e di 740 Nm di coppia. Fiore all’occhiello del pacchetto M Performance, BMW lo monta su ben quattro modelli: M550d berlina e Touring a trazione integrale xDrive e sulle X5 e X6 M50d. Ebbene questo formidabile propulsore, che consente alla M550d berlina di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi, consuma l’inezia di 6,3 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo combinato.

Sotto il profilo delle carrozzerie, la grande novità di gamma è però la Serie 6 Gran Coupé, prima coupé 4 porte firmata BMW e proposta nelle due versioni biturbo benzina 640i da 320 CV e 650i da 450 CV, mentre a gasolio la 640d non fa di meno e scarica a terra 313 CV. Tutte vantano di serie il nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti. Slanciata e dinamica come la “normale” Serie 6, è però più lunga e offre un bagagliaio da 460 litri. All’apice della sportività BMW si pone comunque la seconda generazione della M6 Coupé, forte di un motore V8 che sviluppa la bellezza di 560 CV e che accelera da 0 a 100 in poco più di 4 secondi! Ha dotazioni prettamente racing, come i freni in carboceramica, ma gestisce la trazione integrale con l’intelligenza di un differenziale attivo sull’asse posteriore.

Restyling per il grande crossover X6, ma a Ginevra si fanno notare anche le nuove motorizzazioni “piccole” di BMW, come la 4 cilindri 1.6 turbodiesel della Serie 1. La 116d EfficientDynamics sviluppa 116 CV, ma consuma appena 3,8 litri di gasolio per 100 km ed emette meno di 100 g/km di CO2. Accanto a questa ci sono però le due nuove brillanti motorizzazioni da 218 CV della 125i e della 125d. Infine, debutterà a breve sui mercati europei la ActiveHybrid 3, la versione ibrida elettrica della Serie 3, che raddoppia l’offerta di berline ecologiche della Casa dopo la ActiveHybrid 5.