Audi interessata all'acquisto di Ducati

Si apre a sorpresa una pista tedesca per la Ducati. Secondo quanto riportato dalla rivista inglese Car, il produttore tedesco di auto avrebbe raggiunto un accordo di esclusiva con la casa di Borgo Panigale in base al quale la Audi ha tempo fino alle metà di aprile per finalizzare un'acquisizione tout court dell'azienda italiana.

Secondo Car, la Ducati avrebbe debiti per circa 800 milioni di euro e avrebbe indicato in 850 milioni di euro la somma necessaria per chiudere l'operazione. La Ducati, al netto dei debiti, verrebbe dunque valutata solo 50 milioni di euro. Per l'Audi l'acquisto del marchio italiano significherebbe l'entrata nel settore delle moto e dunque una strategia di diversificazione rispetto all'attuale perimetro di attività.