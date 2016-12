L’eleganza dinamica di Volvo V40

foto Ufficio stampa

Linee imponenti, con un’immagine sempre molto solida che, però, sperimentano una maggior aggressività e dinamicità. All’interno si respira un’aura di elevata qualità e si coglie la certosina attenzione ai dettagli, come le avanzate interfaccia del cruscotto, con indicatori grafici precisi e puntuali. Ma soprattutto la nuova V40 è l’auto più sicura e intelligente mai prodotta da Volvo. E dire che, se ha un primato mondiale, il costruttore svedese l’ha conquistato proprio nelle tecnologie per la sicurezza. Il City Safety, sistema che frena in automatico il veicolo se il guidatore distratto non dovesse farlo, si attiva ora fino ai 50 km/h. In precedenza, sulla XC60, si fermava ai 30 km orari.

Debutta poi un ausilio a mantenere la corsia di marcia che integra la sterzata automatica e infine, per la prima volta al mondo, Volvo presenta un rivoluzionario airbag per i pedoni. In produzione da maggio, la V40 sarà su strada entro la prossima estate. Farà sicuramente da battistrada una nuovissima motorizzazione turbodiesel, che promette di abbattere le emissioni di CO2 a soli 94 g/km. Tutti i motori, anche il turbo benzina T5 da 254 CV e con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, saranno dotati di funzione start-stop e del sistema di rigenerazione dell’energia in frenata.