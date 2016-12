Mercedes Classe A, atto terzo

foto Ufficio stampa

Altro che entry level insomma! Questa nuova Classe A rimarca il posizionamento premium del brand Mercedes in qualsiasi segmento. Lo dimostrano anche le dimensioni, che salgono fin quasi a 4,3 metri di lunghezza, mentre l’altezza diminuisce di ben 18 cm e ciò dà la cifra di quanto la silhouette della vettura sia ora più sportiva e dinamica. L’auto perde infatti quei tratti da piccolo monovolume che avevano caratterizzato le due precedenti generazioni per assumere una nuova identità. È ora una compatta slanciata e con un’immagine che esprime maggior dinamismo, con linee sicuramente più emozionali.

All’interno, a parte l’App per utilizzare tutte le funzioni dell’iPhone (in futuro anche di altri smartphone), la nuova Classe A svela un abitacolo moderno e col chiaro intento di cavalcare tendenze hi-tech. Gli inserti sono galvanizzati in Silvershadow per ottenere l’effetto di vero metallo. Un’auto più giovanile, più disposta a competere con l’agguerrita concorrenza sportiva, che non ha paura di allontanarsi dal target classico del marchio. Nettamente migliore è adesso l’abitabilità per 5 posti e ampia è la possibilità di personalizzazione grazie ai tre allestimenti Urban, Style e AMG Sport.

La gamma motori si compone di tre unità a benzina e tre diesel, per livelli di potenza che vanno da 109 a 211 CV ed emissioni di CO2 che scendono anche a 99 g/km. In futuro esordiranno anche le varianti 4Matic a trazione integrale. Tutte le motorizzazioni abbinano il sistema di iniezione diretta con il turbocompressore a gas di scarico. Il debutto sui mercati europei della nuova Mercedes Classe A è previsto a settembre 2012.