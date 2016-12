Flavia Cabrio, scatta il countdown

foto Ufficio stampa

Lunga 4,9 metri e con un passo di 2,76, la Flavia Cabrio emoziona Ginevra per le due livree bianca con interni in pelle nera/bianca e grigia con interni in pelle nera. Sicuramente affascinante, la nuova decappottabile a marchio Lancia è pronta per la commercializzazione (manca ormai davvero poco) e Tgcom24 spera presto di poterla provare. Nasce dalla Chrysler 200 e per i mercati europei verrà proposta in un unico allestimento full optional che prevede la selleria in pelle pregiata, i controlli elettronici di stabilità e trazione, il sistema multimediale Uconnect con navigatore satellitare, Bluetooth e audio firmato Boston Acoustics con hard disk da 40 GB (che contiene circa 6.700 brani musicali). Il motore è un 2.4 benzina da 175 CV con cambio automatico.

Sugli stand di Ginevra c’è anche la Thema AWD, variante 4x4 dell’ammiraglia Lancia, che pure nasce dalla collaborazione stretta con Chrysler. La trazione integrale sarà disponibile sia sulla motorizzazione diesel V6 3.0 Multijet da 239 CV che su quella a benzina V6 3.6 da 286 CV, forte quest’ultima dell’inedita trasmissione automatica ZF a 8 rapporti. Anche Voyager, il grande MPV Lancia, porta la firma del socio americano persino nel nome, ma arrivano ora contenuti più esclusivi con gli allestimenti Silver e Platinum.