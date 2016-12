Tutte le novità di “Suzuki Green”

- Nel mirino di Suzuki al salone di Ginevra c’è il pubblico che frequenta il “Pavillion Vert”, la sezione dedicata ai veicoli ecologici che richiama sempre più visitatori. La grande novità della Casa giapponese è la, ma non desta meno interesse la. Due modelli a emissioni zero, intorno ai quali prende corpo la nuova gamma “Suzuki Green”.

foto Ufficio stampa

Swift Range Extender è una versione della compatta di segmento B alimentata esclusivamente da un motore elettrico da 55 kW (75 CV) e da un pacco batterie ad elevata efficienza, che consentono di percorrere 30 km circa con un’unica carica della batteria. Senza che venga emesso un solo grammo di sostanze nocive nell’ambiente. Un’autonomia forse limitata, ma Suzuki ha dotato la vettura di un generatore per la ricarica che amplia ulteriormente l’autonomia di marcia, avvicinandola al bisogno giornaliero medio di un cliente (che nell’80% dei casi non fa più di 60 km al giorno).

Accanto alla Swift elettrica c’è poi la G70, prototipo di un’altra vettura compatta, ma più piccola nelle dimensioni. E leggera – pesa solo 730 kg, circa 100 in meno della Alto – e capace di ridurre le emissioni di CO2 sotto la soglia dei 70 g/km, merito anche di un coefficiente di resistenza aerodinamica inferiore del 10% rispetto agli altri modelli presenti in gamma. Lunga poco più di tre metri e mezzo, la G70 monta un motore turbo benzina di soli 800 cc, cui è abbinata una trasmissione a variazione continua CVT, efficiente e confortevole nell’uso. Insomma, davvero un veicolo intelligente, che la Casa nipponica probabilmente lascerà per poco tempo nel cassetto dei prototipi.