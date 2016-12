Jaguar e Land Rover: fantasia inglese

foto Ufficio stampa

Un segnale chiaro di come la nuova proprietà indiana (il gruppo Tata) abbia voglia di sperimentare con i suoi prestigiosi marchi britannici. La XF Sportbrake in realtà non è una novità in casa Jaguar, che ha già avuto una wagon di prestigio nella S-Type. Solo che stavolta si sale ancora nel posizionamento, visto che i quasi 5 metri di lunghezza fanno della XF Sportbrake una vera ammiraglia per clienti sportivi, che apprezzeranno il bagagliaio enorme (capacità massima di 1.675 litri) con portasci integrato e il portellone che si apre e chiude elettricamente. Gli interni confermano tutta la raffinatezza della XF, con l’ulteriore comfort per i passeggeri posteriori che si deve ai quasi 5 cm di maggior spazio per la testa e ai sedili nuovi e sofficissimi. Le leve di ribaltamento elettrico abbattono i sedili posteriori in modalità 60:40.

Ma quanto a comfort la station wagon Jaguar fa valere soprattutto le sofisticate sospensioni pneumatiche di serie, il cui smorzamento costante riesce a modulare l’ammortizzazione fino a 500 volte al secondo! Esteticamente la XF Sportbrake appare maestosa e massiccia, ma il terzo volume non manca di una certa eleganza, anche per quei gruppi ottici posteriori la cui illuminazione è interamente a LED, anche per le luci dei freni e le frecce. I fari anteriori sono allo xeno ad alta intensità, mentre le luci diurne adottano i LED. Due i motori, entrambi turbodiesel, il 4 cilindri 2.2 e il V6 3.0 da 275 CV.

La Land Rover Evoque Cabrio è certamente una delle sorprese più importanti dell’intera rassegna ginevrina. È ancora uno studio, ma incarna il desiderio Land Rover di aprirsi nuovi spazi di mercato, come già fatto con la Evoque del resto. Bella e imponente, di grande appeal, con una linea di cintura molto alta che infonde personalità e suscita un senso di sicurezza, la Evoque cabriolet si fa forte dei 90 premi internazionali conseguiti dalla coupé e dalla 5 porte. La fantasia dei progettisti Land Rover hanno immaginato la versione decappottabile 4 posti con una capote in tessuto e un sistema di apertura del tetto che integra la protezione anti-ribaltamento. Staremo a vedere se questa concept cabrio diventerà un’auto di serie.