Volkswagen Golf GTI Cabrio

foto Ufficio stampa

Le prestazioni sono quelle proprie di una Golf GTI, basti pensare allo scatto sullo 0-100 che si compie in appena 7,3 secondi, con il plus del piacere di guida di una vettura scoperta, la cui capote in tessuto si apre o chiude in soli 9 secondi e mezzo. Con un’architettura tecnica decisamente evoluta, la Golf GTI Cabrio monta di serie sia il sistema di bloccaggio elettronico del differenziale (EDS), integrato nell’ESP, che l’innovativo differenziale a bloccaggio elettronico trasversale (XDS), che garantisce l’aderenza ottimale in ogni situazione dinamica e la massima stabilità di marcia, anche in curva e alle alte velocità.

Da sempre il look GTI si differenzia dal resto della gamma Golf. E anche in questo caso si notano i tratti distintivi sulla calandra del radiatore a nido d’ape, sui paraurti anteriore con la grande presa d’aria, i fendinebbia verticali e, sul posteriore, il diffusore e i due terminali di scarico cromati più i gruppi ottici a LED. Di serie i cerchi in lega leggera da 17 pollici con pneumatici 225/45. Taglio sportivo anche per gli interni, che presentano nella dotazione di serie i sedili sportivi nel classico rivestimento in tessuto scozzese “Jacky”, ma a richiesta sono anche disponibili sedili in pelle “Vienna”. Volante rivestito in pelle, pedaliera in acciaio inox spazzolato e il logo GTI apposto su varie parti dell’abitacolo completano il design degli interni.