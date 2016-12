Nuova Boxster in rampa di lancio

- Di solito quando Porsche rinnova un modello, soltanto l’occhio più esperto coglie i particolari. E invece con lala storia cambia, perché. Sia per l’estetica che per la meccanica, visto che telaio e carrozzeria sono stati realizzati in una struttura leggera che fa ampio uso dell’alluminio.

foto Ufficio stampa

Tgcom24 aveva “scoperto” la nuova Boxster in anteprima al Corso Ice di Livigno, ma il debutto ufficiale avviene adesso all’82° Salone di Ginevra. Il passo allungato, la carreggiata più larga e i cerchi maggiorati sposano il peso leggero e consentono di migliorare ulteriormente la dinamica di guida della vettura, che dispone anche di un nuovo servosterzo elettromeccanico. La silhouette resta molto slanciata e felina e ciò è stata la ragione principe del successo della Boxster, il modello d’ingresso all’universo Porsche. Due posti secchi, con una capote elettrica interamente riconfigurata e interni più spaziosi, che citano la Carrera GT per la parte anteriore del tunnel ascendente.

Le modifiche aerodinamiche apportate hanno inoltre permesso di ridurre anche i consumi, fino al 15% e con il primo livello che ha bisogno di meno di 8 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto. Entrambi i livelli Boxster e Boxster S sono dotati dei classici motori boxer a 6 cilindri, aggiornati con il sistema di recupero dell’energia in frenata e la funzione Start-Stop. Il primo livello ha cilindrata 2.7 e potenza di 265 CV (10 in più rispetto ai modelli precedenti che pure avevano cilindrata maggiore), Boxster S monta invece un 3.4 da 315 CV (solo 5 più di prima). Entrambi i modelli sono equipaggiati di serie col cambio manuale a 6 marce, ma a richiesta c’è anche il cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

La nuova Boxster è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, la Boxster S in 5 secondi netti. Davvero una Porsche coi fiocchi, che “paga” poco agli altri modelli superiori in gamma. E per aumentare ulteriormente le performance, Porsche offre il pacchetto Sport Chrono e il Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico posteriore. Il lancio sul mercato è previsto 14 aprile 2012, ma l’auto si può ordinare già da subito. Il prezzo base in Italia è di 49.884 Euro per la Boxster e di 61.076 Euro per la Boxster S, inclusa l’IVA al 21 percento.