A Lino Banfi la Citroen C-Zero

- Citroen C-Zero ha un nuovo cliente, sicuramente d’eccezione., la città in cui vive e dove spesso capita in centro e in zone la cui circolazione è limitata. “Riacquisto la libertà di circolazione nel centro di Roma – ha detto il popolare attore – e contribuisco a rendere più vivibile la città”.

foto Ufficio stampa

Citroen C-Zero ha un rapporto ormai consolidato con la capitale. Per sviluppare la mobilità elettrica, il Comune guidato dal sindaco Alemanno ha acquistato infatti 14 esemplari della vettura. Dal canto suo la city car elettrica francese si fa forte delle 2.800 unità finora vendute in Europa e del primo giro intorno al mondo organizzato da due giovani ingegneri francesi: Xavier Degon e Antonin Guy, di 27 e 28 anni. Partiti lo scorso 11 febbraio da Strasburgo, i due giovani percorreranno in 8 mesi con la loro C-Zero circa 25.000 km, attraversando 17 Paesi, dall’Europa agli Usa al Giappone, tornando via Cina-Kazakistan (la mitica via della seta) nel Vecchio Continente.

Il tutto con una spesa di soli 250 Euro di corrente elettrica! E questo la dice lunga sulla convenienza dell’alimentazione elettrica, anche sulle più economiche delle city car. “Se un’auto elettrica può fare il giro del mondo, allora chiunque può utilizzarla per andare a fare la spesa”, ha dichiarato Xavier Degon.