Tutta l’esuberanza di Audi RS5

- Se per design e performance la Audi A5 vi fa impazzire, allora attenti alla, che vi farà perdere la testa. Uscita di scena la prima serie, è tutto pronto per la versione rinnovata che andrà a porsi al vertice della gamma A5 Coupé. Forte del suo motore V8 da 450 CV a iniezione diretta di benzina,

foto Ufficio stampa

In queste nuove immagini rilasciate da Audi, la RS5 fa sentire il suo sound e dà sfogo a tutta la sua esuberanza, nella libertà di spazi interminabili e senza traffico. Più lunga di ben 23 mm rispetto alla normale A5 Coupé e più larga di 6, con un assetto ribassato di 20 mm, Audi RS5 ha lo spoiler posteriore che fuoriesce in automatico quando supera la velocità di 120 km/h. Di serie monta gomme 265/35 da 19 pollici, ma a richiesta è anche possibile montarle da 20”. Insieme alla possanza della carrozzeria, sono le luci a caratterizzare la RS5 dal punto di vista estetico: davanti spiccano i fari allo xeno contorniati dai LED delle luci diurne, e anche dietro i gruppi ottici hanno l’illuminazione a LED.

A trazione integrale, ma con una distribuzione che privilegia il retrotreno nel rapporto 60/40, Audi RS5 si avvale di un differenziale centrale che ripartisce in modo molto elastico la forza motrice: fino al 70% sull’avantreno e fino all’85% sul retrotreno, secondo le condizioni di marcia. Un differenziale che sa intervenire anche quando una delle ruote interne perde aderenza in curva, frenando leggermente l’auto senza farla slittare. Ciò che permette performance elevate in curva, garantendo al contempo un’eccellente stabilità.