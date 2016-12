Range Rover Sport MY 2012

- Un restyling fondato sulla concretezza.. Sulle motorizzazioni V6 diesel debutta una nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, mentre per lo stile diventa senza dubbio, e per la qualità degli interni e per i contenuti multimediali all’avanguardia.

foto Ufficio stampa

A mo’ di esempio, la Range Rover Sport 2012 vanta un impianto wireless per l’intrattenimento dei passeggeri posteriori, mentre chi siede davanti dispone di un monitor di bordo da 7 pollici con funzione Dual View, che permette cioè di visualizzare due differenti contenuti multimediali. Infine un prezioso impianto audio Harman Kardon Logic7 da 825 Watt e 17 altoparlanti, per un’esperienza d’ascolto davvero imbattibili. Quanto basta per accantonare una volta per tutte la nomea di “baby” Range Rover che il Suv britannico si porta dietro fin dalla nascita. Reso più elegante anche nel design degli esterni, con cromature speciali per le versioni Autobiography e Limited Edition e un inedito portellone motorizzato.

Ma il restyling della Range Rover Sport è anche tecnico. Dei due motori V6 3.0 a gasolio, entrambi con doppio turbocompressore sequenziale parallelo, uno conferma la potenza di 211 CV, l’altro la aumenta portandola da 245 a 255 CV. Eppure entrambi riducono le emissioni di CO2, hanno il filtro antiparticolato di serie e limano i consumi medi fino a 8,5 e 8,8 litri per 100 km. Impressionante è la loro coppia massima – 520 Nm il 211 CV e addirittura 600 Nm il 255 CV – erogata quasi integralmente ai primi colpi di acceleratore. La vera sorpresa di queste due motorizzazioni sta però nel nuovo e molto fluido cambio automatico ZF, a 8 rapporti e con reazioni di cambiata molto rapide. Un cambio gestibile o con le leve poste dietro il volante o con un selettore rotativo sulla console centrale.

Cambio automatico ZF a 6 rapporti invece per l’unica motorizzazione a benzina, la superba V8 5.0 Supercharged da 510 CV e 625 Nm di coppia massima. Nell’aggiornare la gamma del Suv, Land Rover ha messo mano anche alla telaistica. Le sospensioni adattative controllano la capacità di ammortizzazione fino a 500 volte al secondo e standard è il Roll Stability Control”, molto più di un controllo di stabilità del veicolo, perché controlla anche il rollìo in curva ed evita i ribaltamenti con frenate selettive su ogni singola ruota. I prezzi della Range Rover Sport 2012 partono da 58.500 Euro, ma per la nuova versione V6 3.0 turbodiesel da 255 CV, col cambio ZF a 8 rapporti, occorre spendere un po’ più di 65.000 Euro.