Al via la grande kermesse

- È questa la settimana del. I numeri non lasciano adito a dubbi:, per qualcosa come 140 novità di prodotto esposte, tra anteprime mondiali ed europee. Sicuramente arduo assegnare la palma di auto più bella o più importante o più avanzata tecnologicamente.

Ma Ginevra ci proverà, perché per la prima volta nelle sue 82 edizioni, la rassegna elvetica si è legata a “Car of The Year”, il più prestigioso premio automobilistico del mondo, che elegge l’auto dell’anno 2012. A trionfare ieri sera è stata Opel Ampera, la berlina tutta elettrica di General Motors, che ha preceduto sul podio la city car Volkswagen up! e la nuova Ford Focus. Al Salone sono accreditati circa 10 mila operatori della stampa, provenienti da 80 Paesi, mentre i visitatori attesi sono stimati in 700 mila (il prezzo del biglietto è di 16 Euro).

Il rilievo attribuito alla kermesse ginevrina nasce anche dal fatto che la Svizzera manca di un proprio costruttore nazionale e l’accoglienza dei modelli è considerato dai costruttori un banco di prova fondamentale, vista l’indipendenza di giudizio che, talvolta, manca nelle rassegne dove forti sono i costruttori auto nazionali. Così tutti ambiscono ad essere presenti. Cinesi, indiani e per la prima volta quest’anno ci sarà la turca Karsan. Terza volta invece del “Pavillon Vert”, l’area dedicata ai veicoli ecologici e alla mobilità sostenibile, comparto in forte ascesa e sempre attualissimo nella discussione sul futuro dell’automobile.

Ma andiamo a scoprire alcune delle novità più attese dell’edizione 2012.

Tra i costruttori premium, Audi svelerà la A1 Sportback e la A1 quattro, più le nuove sportive RS4 Avant e RS5 Coupé, oltre alla rinnovata A3. Risponde BMW con la Serie 6 Grand Coupé (a 4 porte) e la M550d xDrive. Impronta esclusivamente charmant quella di Mercedes con le nuove SL 500 e SL 63 AMG, ma anche la prossima serie della Classe A. Jaguar svela la XF Sportbrake e Land Rover pare intenzionata a proporre un’idea di Evoque cabrio. Per le supercar Aston Martin la V12 Zagato, Porsche la nuova generazione della Boxster, Ferrari la F12 berlinetta e Maserati la nuova Granturismo Sport.

Tra i costruttori generalisti, spicca la Chevrolet Cruze Wagon, che rivaleggia con la Hyundai i30 Wagon. Massiccia la presenza di Citroen con le nuove C1 e Berlingo, più la DS4 Racing e il crossover C4 Aircross, mentre la cugina Peugeot porta la nuova 107, la 208 e l’ibrida diesel-elettrica 508 RXH. Ford punta tutto sulla novità B-Max, ma anche sul restyling del Suv Kuga, mentre Opel aggiunge versioni alle gamme Astra e Insigna e scopre l’inedito piccolo crossover Mokka. Fiat espone la 500L e Lancia la versione definitiva della Flavia Cabrio.

Mazda la berlina Takeri e il crossover CX-5, mentre rinnovato completamente è Mitsubishi l’Outlander. Renault rinnova la gamma Scenic/Grand Scenic. Seat lancia la quinta generazione della Ibiza e la city car Mii a 5 porte, gemella della Skoda Citigo. Suzuki propone nuove idee intorno alla Swift, tra cui la variante elettrica. La novità più intrigante di Volkswagen è la Golf GTI Cabrio, ma anche il prototipo Cross-Coupé, Volvo invece lancia la nuova V40 Wagon. Per le vetture ecologiche la palma va alla Toyota Yaris Hybrid.