Hyundai i30, l’antagonista

. Una vettura migliorata sotto molteplici aspetti, stilistici e tecnici, e che non nasconde l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista nel segmento C europeo, dove già la prima serie aveva fatto bene con 400 mila immatricolazioni a partire dal 2007 (sesto posto nella classifica di categoria).

foto Ufficio stampa

Ma questa i30 è tutta nuova, più bella e ricca di contenuti, con due motorizzazioni inedite e molto efficienti e livelli migliori quanto a comfort e funzionalità. Leggermente più lunga della prima serie (oggi arriva a 4,3 metri), ma anche più larga e più bassa, la nuova Hyundai i30 ha linee scultoree ma più filanti, con la base del parabrezza che è stata spostata in avanti d 84 mm e più in basso di 26, ciò che ha favorito la resa aerodinamica. Linee fluide e decisamente armoniche, che “si ispirano alla natura” sostengono i designer. Quanto alla personalità della berlina 5 porte coreana – interamente progettata e prodotta in Europa però – a parlare sono la griglia frontale esagonale, tipica firma Hyundai, e gli eleganti cerchi in lega da 16 o 17 pollici.

Il passo di 2,65 metri assicura un’abitabilità nettamente superiore alla prima serie e anche il bagagliaio accresce la sua capacità fino a 378 litri (38 in più della prima generazione). Quel che va sottolineato è l’ampia dotazione di serie della vettura, che fa esordire ad esempio il nuovo servosterzo “Flex Steer”, che offre al guidatore la scelta tra tre modalità di marcia: Comfort, Normal e Sport. Sempre di serie, su tutte le versioni, sono poi i 6 airbag, i controlli elettronici di stabilità e trazione (ESP e TCS), l’Assistente per le partenze in salita, le luci diurne a LED, il climatizzatore (bizona sulle versioni Style). L’impianto audio non manca di prese Usb/Aux accanto al tradizionale lettore CD/MP3.

Hyundai i30 si presenta sul mercato italiano in ben sei motorizzazioni. Le tre a benzina sono 1.4 da 100 CV, 1.6 da 120 CV e la novità della 1.6 GDI da 135 CV. Conquisteranno circa un italiano sui tre che si rivolgeranno alla vettura, lasciando più spazio alle tre motorizzazioni a gasolio: 1.4 da 90 CV, 1.6 da 110 CV e l’inedita 1.6 CRDi da 128 CV, molto brillante nelle performance e anche efficiente, anche se la palma dell’economicità va alla 110 CV con i suoi soli 3,7 litri di gasolio per 100 km nel ciclo misto. Merito anche del sistema ISG (lo Start/Stop Hyundai) e delle gomme a basso attrito.

I prezzi della nuova i30 partono da 16.300 Euro per la gamma a benzina e da 18.200 per quella diesel. Sempre imbattibile la copertura e l’assistenza di una Hyundai, che offre la cosiddetta “Tripla A” che include nel prezzo 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di tagliandi gratuiti. La gamma i30 ha in serbo altre novità: dopo la 5 porte sarà la volta della wagon, un modello presente al prossimo Salone di Ginevra e in vendita a breve anche sul mercato italiano.