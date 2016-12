Francia e Usa insieme nell’auto

foto Ufficio stampa

Con l’operazione GM acquisirà il 7% del gruppo PSA, diventando il secondo socio dell’azienda francese dopo la famiglia Peugeot, che pure promette di contribuire all’aumento di capitale. Due i pilastri su cui si basa la nuova, forte alleanza globale nel settore automotive: la condivisione delle piattaforme di veicoli, di componenti e di moduli e poi la creazione di una joint-venture per gli acquisti su scala mondiale, con un’unica struttura a livello globale per gli approvvigionamenti di materie prime, componenti e servizi presso i fornitori. Si stima che il volume di acquisti complessivo di PSA e GM sia di circa 125 miliardi di dollari l’anno.

Un affare colossale, che i due gruppi francese e statunitense (in realtà due imperi multinazionali) intendono cavalcare per realizzare più efficienti economie di scala. Condivideranno componenti, tecnologie, anche se ciascuna delle due continuerà a commercializzare i propri veicoli in modo indipendente e su base concorrenziale. PSA e GM intendono anche costruire vetture su piattaforme produttive comuni e i segmenti individuati sono al momento le auto piccole e medie, i crossover e i monovolume, segmento quest’ultimo in cui PSA è orfana dell’alleanza con Fiat che aveva prodotto i modelli Ulysse/Phedra e le equivalenti Peugeot 807/Citroen C8.