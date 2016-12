Il Suv ad alte prestazioni esiste

foto Ufficio stampa

E con un motore da fare invidia alle più prestigiose supercar. Il V8 biturbo a iniezione diretta di benzina ha una cilindrata di 5,5 litri e sviluppa la formidabile potenza di 525 CV, per una coppia massima di 700 Nm costante tra i 1.750 e i 5.000 giri/minuto. L’accelerazione da 0 a 100 richiede 4,8 secondi e la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Ma c’è di più, il pacchetto “AMG Performance” per esaltare ancora il Suv Mercedes fino a 557 CV e 760 Nm di coppia, limando ancora un decimo sull’accelerazione. C’è da fermarsi un attimo, giusto per ricordare che queste performance sono espresse da un mastodontico Suv a trazione integrale e con cambio automatico 7G-Tronic Plus. Una carrozzeria di solito apprezzata per altre qualità, che non mancano di certo alla ML 63 AMG.

E allora il senso di questo modello sta nell’esaltazione sportiva che Mercedes e AMG vogliono dare a ogni modello da loro progettato. E l’intento è chiaro fin dal look, che si distingue dal resto della gamma M per il frontale marcatamente più dinamico, con prese d’aria aggiuntive per raffreddare il motore e una mascherina più larga e grintosa. I tratti distintivi sono però ovunque nella carrozzeria, come anche nell’abitacolo, visto il taglio sportivo di volante, sedili e pedaliera. Ma gli interni sono davvero raffinati, con inserti in alluminio e un avvolgente nero Pianoforte sulla consolle. Di serie i rivestimenti in pelle con doppie cuciture a contrasto, il navigatore Becker e il tetto elettrico in vetro.

Un SuperSuv, con assetto sportivo “Ride Control AMG” e sospensioni pneumatiche. Più un inedito sistema di stabilizzazione del rollìo basato su innovative barre stabilizzatrici trasversali montate sugli assi anteriore e posteriore. Di serie anche il nuovo servosterzo elettromeccanico che agisce in funzione della velocità, mentre le ruote standard sono da 20 pollici e montano gomme enormi di misura 265/45. Il debutto sul mercato italiano di Mercedes M 63 AMG è previsto ad aprile. Definiti i prezzi: 116.450 Euro la versione base, 127.220 Euro quella col pacchetto AMG Performance.