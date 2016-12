740 CV per Ferrari F12 berlinetta

- Vigilia di Formula 1 (si comincia il 18 marzo in Australia), risultati finanziari in gran spolvero e una. Il risveglio di primavera non poteva essere più entusiasmante per, la vettura più potente che a Maranello abbiano mai sfornato coi suoi 740 CV e una velocità di punta che la Casa si limita a dire supera i 340 km orari.

foto Ufficio stampa

Erede della Ferrari FF, la nuova F12 berlinetta rappresenta la massima apoteosi sportiva di cui sono capaci le granturismo stradali del Cavallino. Con architettura 12 cilindri a V di 65° e cilindrata di 6.262 cc, il nuovo straordinario motore è il più prestazionale di sempre in casa Ferrari, capace di scaricare 740 CV a 8.250 giri/minuto e una coppia massima di 690 Nm a 6.000 giri, ma l’80% è disponibile fin da 2.500 giri/minuto. Il cambio F1 a doppia frizione ha i rapporti ravvicinati. Pesante poco più di 1.500 kg e con una perfetta distribuzione dei pesi – 54% al retrotreno e 46% all’avantreno – la F12 berlinetta riesce nell’impresa di limitare a 3,1 secondi l’accelerazione da 0 a 100 km/h, raggiungendo poi i 200 orari in appena 8,5 secondi.

Il centro di eccellenza Scaglietti sulle lavorazioni dell’alluminio ha realizzato poi un inedito telaio “spaceframe” e una scocca di nuova concezione con 12 differenti leghe di alluminio, alcune delle quali per la prima volta impiegate nell’industria dell’auto. Ma oltre alla leggerezza, la F12 berlinetta ha richiesto ai progettisti Ferrari una notevole dose di creatività. Questi hanno ridotto il passo e abbassato il posizionamento di motore, plancia e sedili. Operazione non facile, per l’accordo di queste modifiche col nuovo layout delle sospensioni e del cambio, ma l’esigenza di tenere quanto più bassi possibili l’assetto e il baricentro era necessaria all’aerodinamica, che si annuncia impeccabile.

L’efficienza aerodinamica è stata poi ottimizzata con l’Active Brake Cooling, ovvero delle porte di raffreddamento delle prese aria freni che si aprono solo in base alle temperature. Freni che sono in carboceramica, mentre sofisticatissime sono le sospensioni “magnetoreologiche Evoluzione” (SCM-E), che completano la dotazione elettronica e hi-tech della vettura: E-diff, ESC, F1-Trac e ABS prestazionale. A Fiorano la F12 berlinetta ha chiuso il giro di pista in 1’23”, come mai nessuna Ferrari stradale prima. Ma oltre al dato tecnico, la vettura è un’auto di assoluto pregio, il cui stile nasce dalla collaborazione con Pininfarina e la cura del dettaglio porta in dote contenuti come i sedili in pelle Frau.