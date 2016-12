La Bravo a gpl diventa MyLife

- Percorrere 1.400 km col pieno di benzina e di gpl. La Fiat Bravo EasyPower può, e lo fa adesso anche con stile., uno dei più apprezzati dalla clientela per i contenuti importanti che lo caratterizzano, come i cerchi da 16 pollici e il sistema multimediale Blue&Me, inclusivo del navigatore satellitare.

foto Ufficio stampa

Dal punto di vista estetico, Fiat Bravo Easy Power MyLife mostra una cornice della calandra e le maniglie delle portiere cromate, gli inediti cerchi da 16” con razze diamantate, il montante centrale color nero lucido. Ricca la dotazione di sicurezza, che include l’ESP con Hill Holder, i sei airbag, i fendinebbia con funzione cornering. Alzacristalli elettrici posteriori e climatizzatore sono di serie, come anche il Blue&Me completo di kit vivavoce bluetooth, lettura vocale degli sms e la porta USB. E di serie è anche il navigatore a mappe Instant Nav integrato in plancia con schermo da 6,5 pollici.

Con motore 1.4 da 90 CV, Fiat Bravo EasyPower ha l’impianto per accogliere il serbatoio del gpl che è montato direttamente in fabbrica e omologato quindi con le specifiche tecniche del costruttore. Il guidatore può sempre scegliere il carburante da utilizzare per la marcia, ben sapendo che il gpl consente di risparmiare quasi la metà rispetto alla benzina, a parità di chilometri percorsi. Il prezzo promozionale di questa versione è di 17.000 Euro e l’offerta include anche il possibile finanziamento di 48 mesi con anticipo zero e interessi zero.