Mazda Takeri, look che stupisce

foto Ufficio stampa

Ma è nel sistema di supporto alla frenata la principale novità Mazda di quest’inizio 2012. Noto come “Smart City Brake Support”, questo sistema utilizza un sensore laser montato nella parte alta del parabrezza e in grado di rilevare un veicolo o un ostacolo posto davanti alla vettura. Se il guidatore distratto non dovesse frenare o farlo con forza non sufficiente, il sistema riduce la potenza del motore e frena in automatico. Fino ai 30 km/h di velocità (quindi prevalentemente in città) e quando la differenza tra la “nostra” Mazda e la vettura che precede è inferiore ai 30 km/h, il sistema è in grado di evitare una possibile collisione. Il dispositivo “Smart City Brake Support” sarà fornito di serie su tutte le versioni della CX-5 commercializzata in Europa.

Takeri è una berlina di fascia medio-alta e dal design molto dinamico che Mazda svelerà al prossimo Salone di Ginevra il giorno 8 marzo. Quando arriverà sul mercato, monterà il nuovissimo motore turbodiesel Skyactive-D (come già la CX-5), considerato il più efficiente sul mercato per l’integrazione coi sistemi i-stop (un dispositivo Start/Stop), di frenata rigenerativa e con un’inedita trasmissione automatica a 6 rapporti.

Anche per la Takeri la sicurezza rappresenta un must, tanto da essere la prima Mazda dotata della tecnologia di frenata rigenerativa denominata “i-Eloop” (Intelligent Energy Loop). Si tratta di un dispositivo che utilizza una soluzione per convertire l’energia cinetica prodotta nel corso della decelerazione (e immagazzinata in un condensatore elettrico a doppio strato) nell’energia elettrica che serve ad alimentare gli impianti di bordo della vettura. Si risparmia così sull’usura della batteria, si riduce il carico del motore e si aumenta di oltre il 10% il risparmio di carburante.