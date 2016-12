Subaru XV, l’idea alternativa

, nuovo e moderno crossover medio compatto che aggiunge vivacità alla gamma del brand nipponico. Ma a dispetto di questo carattere, non mancano le storiche virtù di casa Subaru, a cominciare dalla robustezza e solidità per finire alla. Una “piccola” Forester, che punta ad essere un’alternativa originale nel segmento C.

foto Ufficio stampa

Spicca subito nella nuova Subaru XV la forte presenza su strada. Il suo assetto alto da terra è tipico dei crossover, ma il suo baricentro è il più basso della categoria e questa vicinanza alla strada va a tutto vantaggio del feeling di guida. Più che un crossover, Subaru lo definisce un “cross vehicle”, meno caratterizzato come Suv nel look e più sportivo, anche perché la vicinanza estetica con la Impreza è evidente. Di serie sono i cerchi da 17 pollici. È invece alquanto sobrio il design degli interni, che però si rivelano molto spaziosi e con un buon vano di carico a disposizione. Di livello premium sono gli impianti audio e di climatizzazione: con 6 altoparlanti, comandi al volante e vivavoce Bluetooth il primo e bizona il secondo.

Tre le motorizzazioni con cui Subaru XV si presenta sul mercato italiano, due delle quali a benzina. L’unità più piccola è un 1.6i da 115 CV, la più brillante è la 2.0i da 150 CV, mentre a gasolio la motorizzazione 2.0d sviluppa 147 CV e di serie ha il cambio manuale a 6 marce. La trasmissione automatica è un optional (da 2.000 €) per tutti e tre i motori, mentre è sempre standard lo Start & Stop. La trazione integrale Symmetrical AWD è standard, come del resto lo sono i controlli elettronici di stabilità e trazione (VDC e TCS), l’ABS con l’assistente per le partenze in salita e sempre per la sicurezza i 7 airbag, incluso quello a protezione delle ginocchia del guidatore.

Il segmento dei crossover compatti è in forte ascesa in Italia e in controtendenza con l’asfittico mercato degli ultimi due anni. E così Subaru vuol cavalcare questa tendenza proponendo sulla sua vettura contenuti importanti, tanto che standard sono i sedili anteriori riscaldabili, i retrovisori esterni riscaldabili, i fendinebbia. E le versioni Trend (secondo dei tre livelli di equipaggiamento) aggiungono la telecamera per le manovre di parcheggio e il Cruise Control. I prezzi della nuova Subaru XV partono da 22.990 Euro per la gamma a benzina e da 26.990 Euro per quella a gasolio.