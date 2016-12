Suzuki prepara la Swift elettrica

. Il prototipo Swift Range Extender è infatti già in avanzato stato di sviluppo e Suzuki lo sta esponendo nei principali saloni del mondo, il prossimo turno sarà a Ginevra nel mese di marzo.. Perché in cantiere c’è ad esempio anche lo scooterone Burgman Fuel Cells.

foto Ufficio stampa

Basata sulla carrozzeria compatta della Swift, auto giovane e di conseguenza moderna e aperta alle novità, la variante Range Extender è in grado di percorrere circa 30 km con un’unica carica della batteria. Ma un piccolo generatore per la ricarica amplia ulteriormente l’autonomia di marcia, consentendo così alla vettura di coprire qualsiasi esigenza quotidiana con la sola trazione elettrica. Quindi senza che intervenga un motore classico a combustione interna e senza sprecare una sola goccia di benzina o gasolio. Le emissioni sono effettivamente zero e non minime come di solito tra le vetture ibride, cioè a doppia alimentazione.

Il pacco batterie agli ioni di litio è più compatto e leggero, si carica quindi più velocemente e costa meno. Una scelta ideale per sviluppare l’alimentazione ibrida elettrica anche su veicoli piccoli, di fascia A e B per intenderci. E Suzuki deve recuperare il gap che ha nei confronti di Honda Jazz e Toyota Yaris, le cui rispettive versioni ibride sono già a listino la prima e a breve lo sarà la seconda.