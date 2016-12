Su Audi A1 arrivano le 5 porte

foto Ufficio stampa

Lunga esattamente come la A1 a 3 porte – 3,95 metri e con passo identico – Audi A1 Sportback mostra però un look alquanto differente, basti pensare che per introdurre le portiere posteriori il montante centrale è stato spostato in avanti di ben 23 cm. Il design resta però molto emozionale e quei LED pensati per le luci diurne anteriori e per i fari posteriori (optional a richiesta) stanno lì a rammentarlo. La clientela di un’auto compatta a 5 porte ha però esigenze diverse anche nel segmento B, chiede più spaziosità interna e magari un bagagliaio più capiente. Col suo tetto dritto e meno arcuato, più lungo di 10 cm rispetto alla 3 porte, la A1 Sportback offre in effetti maggior spazio a chi siede sul sedile posteriore, 11 mm in più sopra la testa.

La soglia di carico è piuttosto bassa (66 cm da terra) e facilita le operazioni di carico nel bagagliaio, che offre da 270 a 920 litri di capacità. Vettura leggera – pesa 1.065 kg – Audi A1 Sportback è proposta sul mercato italiano in due allestimenti – Attraction e Ambition – e ben 12 tinte di carrozzerie, tra cui l’inedito Arancio Samoa. Volendo, si può ordinare il tetto con una delle tre tinte a contrasto a scelta, ma ancor più esclusiva è la scelta senza sovrapprezzo tra la configurazione dell’abitacolo a 4 o a 5 posti a sedere. Importante è poi la dotazione hi-tech per l’intrattenimento e la comunicazione a bordo, con al top un impianto stereo Bose Surround Sound da 465 Watt di potenza.

Ma è sui motori che Audi A1 Sportback compie la sua rivoluzione. La gamma è ampia, propone cinque motorizzazioni, di cui tre a benzina e due diesel. Le prime partono dal 1.2 turbo TFSI da 86 CV e sale poi al 1.4 TFSI da 122 CV, per arrivare al top del 1.4 TFSI da 185 CV con cambio a doppia frizione sTronic, capace di raggiungere i 230 orari di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 in soli 7 secondi. A gasolio la cilindrata 1.6 caratterizza entrambi i TDI, che sviluppano 90 e 105 CV e sulla prima motorizzazione i consumi si riducono all’osso, fino a 3,8 litri/100 km nel ciclo misto, per emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km.

Audi A1 Sportback arriva proprio in questi giorni nelle concessionarie italiane. Il listino parte dai 17.830 Euro del 1.2 benzina Attraction e arriva ai 27.380 Euro del 185 CV turbo benzina, proposto esclusivamente nel secondo livello di equipaggiamento. Da notare che il differenziale di prezzo rispetto alla Audi A1 a 3 porte è di soli 680 Euro in più.